Рубцовск: Рубцовчанам напоминают о правилах безопасности на воде в осенний период | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
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С наступлением холодов в осенний период обстановка меняется – температура воды в реках и озерах едва достигает 7-8 градусов, и это существенно повышает риск переохлаждения в случае падения в водоем. Усложняются также и условия судовождения: дожди и туманы, низкие температуры воздуха, штормы и высокие волны.
Группа патрульной службы № 6 центра ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминает о безопасной эксплуатации маломерных судов в осенний период.
В первую очередь, выходя в плавание, необходимо проверить:
– техническое состояние лодки (герметичность отсеков, отсутствие пробоин и т.д.);
– наличие одетых спасательных жилетов по количеству человек, находящихся в лодке, а также спасательного круга;
– исправность двигателя и весел;
– наличие в лодке компаса или GPS.
Перед выходом на воду необходимо проверить прогноз погоды, надеть теплую и водонипроницаемую одежду, ознакомиться с предстоящим маршрутом движения.
Недопустимо управлять маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения. Находясь у воды, не забывайте о собственной безопасности и будьте готовы оказать помощь попавшему в беду.
В экстренных случаях звоните по телефону «112, 101». Будьте осторожны на водоемах!