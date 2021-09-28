ГОРНЯК22 29.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчанам напоминают о правилах безопасности на воде в осенний период | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago

Фото: 62.mchs.gov.ru

С наступлением холодов в осенний период обстановка меняется – температура воды в реках и озерах едва достигает 7-8 градусов, и это существенно повышает риск переохлаждения в случае падения в водоем. Усложняются также и условия судовождения: дожди и туманы, низкие температуры воздуха, штормы и высокие волны.

Группа патрульной службы № 6 центра ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминает о безопасной эксплуатации маломерных судов в осенний период.

В первую очередь, выходя в плавание, необходимо проверить:

– техническое состояние лодки (герметичность отсеков, отсутствие пробоин и т.д.);
– наличие одетых спасательных жилетов по количеству человек, находящихся в лодке, а также спасательного круга;
– исправность двигателя и весел;
– наличие в лодке компаса или GPS.

Перед выходом на воду необходимо проверить прогноз погоды, надеть теплую и водонипроницаемую одежду, ознакомиться с предстоящим маршрутом движения.

Недопустимо управлять маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения. Находясь у воды, не забывайте о собственной безопасности и будьте готовы оказать помощь попавшему в беду.

В экстренных случаях звоните по телефону «112, 101». Будьте осторожны на водоемах!

rubtsovskmv.ru

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