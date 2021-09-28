Рубцовск: Рубцовские работники дошкольного образования – о своей профессии | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото Веры Брюхановой / Местное время

27 сентября отметят свой профессиональный праздник работники дошкольного образования. И в Рубцовске на базе музея образования в этот день будут чествовать тех, кто посвятил свою жизнь воспитанию детей. А до этого в музее собрались ветераны, чтобы рассказать, как это было, с чего в Рубцовске всё началось.

– Началом дошкольного воспитания в Рубцовске считается 1925 год, когда были открыты постоянные ясли для детей железнодорожников. Но ещё раньше, в 1920-21 годах рубцовчанки организовывали детские площадки для дошкольников. Так что в этом году мы отмечаем почти столетний юбилей, – рассказывает Раиса Новосельцева, бывший методист управления образования Рубцовска, а ныне председатель Совета президиума музея образования.

За все годы в Рубцовске было 73 учреждения дошкольного образования. Группы были по 30, а иногда и 36 человек. И за каждым садом или яслями стояли они – воспитатели и заведующие, которые не просто организовывали работу, но и в буквальном смысле поднимали сферу дошкольного образования нашего города.

– После Омского дошкольного педагогического училища в 1960 году я начала свою работу в Рубцовске, в детском саду № 5 воспитателем. После этого работала в железнодорожном детском саду, а затем в 1962 году стала заведующей детсада № 3. Его я и открыла 8 июня. У дверей уже собрались родители с детьми, коллектив сада и начальник отдела кадров Василий Иванович Сигида. В саду не было мебели – шкафчиков для раздевания, столов и раскладушек. И в продаже этого тоже не было в нашем городе, – рассказывает Галина Михайловна Семёнова, ветеран дошкольного образования.

В этом году Галине Семёновой исполнится девяносто лет, и большую часть из них она работала в системе дошкольного образования. Несмотря на почтенный возраст, она хорошо помнит все годы своей работы, все трудности, с которыми приходилось сталкиваться заведующим и работникам детских садов. Она вспоминает, как договорилась с сотрудниками колонии № 5, которы, по готовым чертежам Галины Михайловны изготовили необходимую мебель. В этом плане заведующая была новатором – например, двухместные столы, идея которых была взята из методических пособий А. М. Леушиной, известного педагога тех лет. Такие столы первыми в Рубцовске появились именно в д/с № 3. Но это ещё не всё: при Галине Семёновой садик обрёл уличные веранды для детских прогулок, аллею мелколистных вязов и овощехранилище.

Вообще, многие бытовые блага дошкольные учреждения тех лет приобрели именно благодаря энтузиазму и инициативе заведующих. Так, в д/с № 1 было проведено горячее водоснабжение, появилась современная канализационная система. Заведующие сами договаривались с начальниками ЖКО, искали пути решения. Вспоминает Галина Михайловна о том, как появилась железная ограда у детского сада № 36.

– Пришла я в него в феврале, а когда растаял снег, то и старая деревянная ограда упала вместе с ним. Железо дал завод «Алтайсельмаш» по моей личной просьбе. Грузчиков тогда не было, всё сами грузили-выгружали. И вот новая проблема: кто будет варить? Сварщика не было ни у нас в саду, ни в гороно (городской отдел народного образования), компаний по ремонту и строительству в Рубцовске тоже не было. Попросила помощи у военных, они дали нам ребят сварщиков. И вот с 1973 года до сих пор ограждение стоит, и простоит ещё сто лет, – с улыбкой рассказывает Галина Михайловна.

Вера Калиновская, бывшая заведующая детского сада № 48 тоже охотно делится воспоминаниями:

– Изначально я работала в яслях-саду № 21, а после – в инспекции детских учреждений АТЗ. И вот меня позвали руководить новым детским садом. Открылись мы 15 сентября 1978 года, мне тогда было всего 27 лет. И до сих пор я – самая молодая заведующая, которая открыла детский сад. Садик наш был ведомственный, от Алтайского тракторного завода. А семидесятые годы вообще были очень тяжёлые в плане снабжения, оснащения образовательных учреждений. И вот вместе с отделом капитального строительства АТЗ мы ездили по всему краю, закупали матрасы, тазы, мебель… всё, что нужно для открытия детского сада, от ложки до спортинвентаря. Территорию тоже облагораживали своими силами – все деревья, цветочные клумбы и прочее было сделано силами первого коллектива. Заведующей я проработала 32 года, до 2010. Сейчас руководит всем моя преемница, ранее работавшая методистом. Но всё равно сердце ёкает, когда проходишь или проезжаешь мимо детского сада.

В 1993 году детские сады были переданы в введение Комитета по образованию города Рубцовска. Конечно, за эти годы было всё – и хорошее, и плохое, но хороших моментов было несравнимо больше. Все заведующие говорят о своих коллективах как об одной семье. Пусть во многом было непростое время, но все не просто работали вместе, были очень дружные и ответственные. Вместе отмечали праздники, участвовали в соревнованиях, ходили на лыжах, ездили в лес за ягодами и грибами. Многие бывшие воспитанники поддерживают связь со своими первыми воспитателями. Вот и Лидия Мокрякова вспоминает свой детский сад № 39. И первое, что приходит на ум, конечно, коллектив, в котором было хорошо самим сотрудникам, а значит – и детям. После двадцати лет работы Лидию Андреевну поставили руководить детским садом № 30. И вновь всё началось с работы над собой:

– Становление коллектива длилось долго, пока не остались именно те люди, которые любят детей и могут помочь друг другу, неважно, кто ты – заведующая, воспитатель, нянечка или музыкальный работник. Делали уборку, сидели с детьми, замещали друг друга, если была такая необходимость. Однажды меня спросили, почему в саду нет никаких конфликтов, нет жалоб ни от родителей, ни от сотрудников. Ответ был прост: всё дело в добром, человеческом отношении. Сила всей системы дошкольного образования – во взаимодействии с семьёй. Проведение праздников, конкурсов, выездные мероприятия – вся работа строилась так, чтобы вовлечь родителей, чтобы сложилась крепкая дружная семья, которая после выпуска ребёнка из сада поможет ему в дальнейшей жизни.

В работе воспитателя результат виден не сразу, а лишь когда ребёнок станет взрослым. И нет большей радости для педагога, чем увидеть своего воспитанника продолжателем своего дела. Ветераны дошкольного образования охотно рассказывают обо всех своих выпускниках, но особое место всё же занимают те, кто сам стал частью системы ДОУ и продолжает работу уже в новых, современных условиях.

Конечно, за все годы система дошкольного образования с тех пор претерпела колоссальные изменения. Дети растут быстрее, у них иное мышление и уровень развития. Трудовое воспитание почти забыто, для «живых уголков» необходимо выполнить определённые нормы СанПина и т. д. Но недаром всё новое – это хорошо забытое старое. Инновации и традиции – именно этот тандем наиболее точно характеризует современную систему дошкольного образования.

– Если раньше детские сады были направлены на развитие знаний, умений и навыков, то сейчас главное – воспитание индивидуальных личностных качеств ребёнка. У педагогов появилось больше свободы в плане выбора направления работы. Каждый детский сад может выбрать свой профиль и дополнить его собственными программами, доработать «под себя». Вновь возрождается патриотическое воспитание, многие садики развивают этнографическое направление. Без традиций нет будущего, и новые технологии – лишь средство, которое помогает обучить детей вечным ценностям, – говорит Светлана Криворученко, заведующая д/с № 36 и бывшая воспитанница Галины Михайловны Семёновой.

За почти сто лет в Рубцовске сменилось несколько поколений педагогов, изменилась сама система образования в России. Однако все наработки бывших заведующих, а ныне ветеранов ДОУ остаются, и их наследие не забыто. И ещё долгие годы ими будут пользоваться нынешние воспитатели, ведь эти знания и принципы образования прошли проверку временем.

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