Рубцовск: В Пенсионном Фонде рассказали о порядке увеличения пенсий | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В отделении Пенсионного Фонда России по Алтайскому краю напомнили о том, как происходит увеличении пенсии в некоторых случаях. Например, при достижении 80-летнего возраста, приобретении стажа на Севере или увольнении с работы, изменение размера пенсии не привязано ни к каким конкретным датам. Происходит оно при наступлении соответствующих обстоятельств, отмечают в региональном ОПФР.

Например, когда пенсионеру исполняется 80 лет, повышение выплат происходит непосредственно со дня достижения этого возраста. Человеку при этом не надо ничего делать для получения надбавки – в ПФР ее устанавливают автоматически по имеющимся данным.

Нет привязки к фиксированной дате в том случае, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере. Тут потребуется только подать заявление с подтверждающими документами в ПФР, и причитающиеся выплаты будут пересчитаны с нового месяца.

Люди, полностью выработавшие северный стаж, имеют право уйти на пенсию досрочно: на 5 лет раньше, а также получать повышенные выплаты независимо от места проживания. В ведомстве напоминают, что минимально необходимый северный стаж для досрочного назначения пенсии – 15 лет на Крайнем Севере и 20 лет в приравненных к нему местностях. При этом требования по страховому стажу составляют 20 лет для женщин и 25 – для мужчин. Если северный стаж выработан не полностью, возраст назначения пенсии снижается за каждый отработанный год в северном регионе.

“Наряду с этим в течение года есть перерасчеты, которые ежегодно осуществляются в одни и те же даты. Например, 1 января, когда индексируются страховые пенсии большинства пенсионеров, или 1 апреля, с которого ежегодно повышаются пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. Другой такой датой является 1августа, когда Пенсионный фонд повышает страховые пенсии работавших пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности”, – разъясняет начальник управления организации назначения и выплаты пенсий ОПФР по Алтайскому краю Ирина Неверова.

Все перерасчеты, которые проходят в течение года в фиксированные даты, Пенсионный фонд осуществляет автоматически, без обращения со стороны пенсионеров.

Справка. в Алтайском крае по состоянию на 1 сентября 2021 г. 728623 пенсионера.

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