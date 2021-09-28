Рубцовск: Школьников Алтайского края приглашают на конкурс «Живая сила природы» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Межрегиональный конкурс детских и молодежных маршрутов «Живая сила природы» проводится в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России». Организатором является некоммерческое партнерство “Содействие развитию въездного и внутреннего туризма “ПереМаа”.

Цель конкурса – развитие детского и молодежного туризма, популяризация туристских ресурсов, формирование интереса школьников к проектированию экскурсионных маршрутов.

Принять участие в конкурсе могут школьники 7-11 классов или учебные группы колледжей под руководством педагогов и туроператоров-наставников. Участникам необходимо составить программу и описание своего маршрута, а также сделать презентацию, сообщает управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Конкурс проводится в два этапа. По итогам все работы отметят дипломами. Победители в номинациях «Лучший региональный маршрут» и «Лучший межрегиональный маршрут» награждаются 2-х дневной поездкой по своему и соседнему региону соответственно.

Заявки принимаются до 30 сентября. Правила оформления и подробности конкурса представлены в положении.

rubtsovskmv.ru