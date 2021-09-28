ГОРНЯК22 29.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске прошла школа управления и активности «PRO МОЛОДЁЖЬ» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago

Фото предоставлено АКОСОО «Рубцовск Молодой»

С 16 по 19 сентября в ДООЛ «Салют» прошла IV Школа управления и активности «PRO МОЛОДЕЖЬ». Мероприятие объединило более ста участников: студентов ВУЗов, ССУЗов, учащихся школ города и, конечно, работающую молодежь Рубцовска.

Организатором Школы стали Алтайская краевая общественная социально-ориентированная организация «Рубцовск Молодой».

– Это масштабное образовательное мероприятие, которое объединило активную молодежь нашего города. Школа направлена на восполнение дефицита молодых квалифицированных управленческих кадров, решение вопросов социального сплочения молодёжи,  – рассказывает Андрей Перводчук, руководитель АКОСОО «Рубцовск Молодой».

Работа проходила по четырём направлениям: «Школа социального проектирования», «Школа КВН и StundUp», «Школа диджеинга» и мини-курс «Дизайн для чайников». На протяжении четырех дней участников обучали известные эксперты, которые проводили познавательные лекции, тренинги, делились опытом: Марина Зайцева (г. Ярославль), Наталья Меринова (г. Москва), Александр Максимов (г. Москва) и Ольга Кондратьева (г. Барнаул).

Так, участники площадки «Школа социального проектирования» узнали не только о том, как правильно оформить свои идеи в проект, но и где получить на него необходимое финансирование. Эксперты рассказывали, как научиться формулировать свои идеи, составлять смету проекта и правильно подбирать методы решения проблемы. Лучшие проекты были отмечены и поощрены грантами.

На площадке «Школа КВН и StundUp» ребята прошли экспресс-курс по актёрскому мастерству и ораторскому искусству, научились правильно писать шутки и не бояться выступать на сцене. Применить свои знания на практике участники площадки смогли на гала-концерте в честь завершения работы форума.

По итогам работы IV Школа управления и активности «PRO МОЛОДЕЖЬ» всем участникам были вручены сертификаты участника.

Проект «Школа управления и активности «PRO МОЛОДЕЖЬ» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Вера БРЮХАНОВА, фото предоставлено АКОСОО «Рубцовск Молодой»

ГОРНЯК22 29.09.2021 ГОРНЯК22 29.09.2021 ГОРНЯК22 29.09.2021 ГОРНЯК22 29.09.2021 ГОРНЯК22 29.09.2021 ГОРНЯК22 29.09.2021 ГОРНЯК22 29.09.2021 ГОРНЯК22 29.09.2021 ГОРНЯК22 29.09.2021 ГОРНЯК22 29.09.2021 ГОРНЯК22 29.09.2021 ГОРНЯК22 29.09.2021

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Рубцовчанам напоминают о правилах безопасности на воде в осенний период | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчанам напоминают о правилах безопасности на воде в осенний период | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago
Фото: 62.mchs.gov.ru С наступлением холодов в осенний период обстановка меняется – температура воды в реках и озерах едва достигает 7-8...
Рубцовск: Рубцовчанам напоминают о правилах безопасности на воде в осенний период | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчанам напоминают о правилах безопасности на воде в осенний период | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago
Фото: 62.mchs.gov.ru С наступлением холодов в осенний период обстановка меняется – температура воды в реках и озерах едва достигает 7-8...
Рубцовск: В Пенсионном Фонде рассказали о порядке увеличения пенсий | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Пенсионном Фонде рассказали о порядке увеличения пенсий | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago
Фото: u-f.ru В отделении Пенсионного Фонда России по Алтайскому краю напомнили о том, как происходит увеличении пенсии в некоторых случаях....
Рубцовск: В Пенсионном Фонде рассказали о порядке увеличения пенсий | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Пенсионном Фонде рассказали о порядке увеличения пенсий | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago
Фото: u-f.ru В отделении Пенсионного Фонда России по Алтайскому краю напомнили о том, как происходит увеличении пенсии в некоторых случаях....
Рубцовск: Рубцовские работники дошкольного образования – о своей профессии | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовские работники дошкольного образования – о своей профессии | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago
Фото Веры Брюхановой / Местное время 27 сентября отметят свой профессиональный праздник работники дошкольного образования. И в Рубцовске на базе...
Рубцовск: Рубцовские работники дошкольного образования – о своей профессии | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовские работники дошкольного образования – о своей профессии | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago
Фото Веры Брюхановой / Местное время 27 сентября отметят свой профессиональный праздник работники дошкольного образования. И в Рубцовске на базе...

Читать по теме:

ВТОПЕ: