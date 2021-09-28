Рубцовск: В Рубцовске прошла школа управления и активности «PRO МОЛОДЁЖЬ» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото предоставлено АКОСОО «Рубцовск Молодой»

С 16 по 19 сентября в ДООЛ «Салют» прошла IV Школа управления и активности «PRO МОЛОДЕЖЬ». Мероприятие объединило более ста участников: студентов ВУЗов, ССУЗов, учащихся школ города и, конечно, работающую молодежь Рубцовска.

Организатором Школы стали Алтайская краевая общественная социально-ориентированная организация «Рубцовск Молодой».

– Это масштабное образовательное мероприятие, которое объединило активную молодежь нашего города. Школа направлена на восполнение дефицита молодых квалифицированных управленческих кадров, решение вопросов социального сплочения молодёжи, – рассказывает Андрей Перводчук, руководитель АКОСОО «Рубцовск Молодой».

Работа проходила по четырём направлениям: «Школа социального проектирования», «Школа КВН и StundUp», «Школа диджеинга» и мини-курс «Дизайн для чайников». На протяжении четырех дней участников обучали известные эксперты, которые проводили познавательные лекции, тренинги, делились опытом: Марина Зайцева (г. Ярославль), Наталья Меринова (г. Москва), Александр Максимов (г. Москва) и Ольга Кондратьева (г. Барнаул).

Так, участники площадки «Школа социального проектирования» узнали не только о том, как правильно оформить свои идеи в проект, но и где получить на него необходимое финансирование. Эксперты рассказывали, как научиться формулировать свои идеи, составлять смету проекта и правильно подбирать методы решения проблемы. Лучшие проекты были отмечены и поощрены грантами.

На площадке «Школа КВН и StundUp» ребята прошли экспресс-курс по актёрскому мастерству и ораторскому искусству, научились правильно писать шутки и не бояться выступать на сцене. Применить свои знания на практике участники площадки смогли на гала-концерте в честь завершения работы форума.

По итогам работы IV Школа управления и активности «PRO МОЛОДЕЖЬ» всем участникам были вручены сертификаты участника.

Проект «Школа управления и активности «PRO МОЛОДЕЖЬ» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Вера БРЮХАНОВА, фото предоставлено АКОСОО «Рубцовск Молодой»

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