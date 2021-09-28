ГОРНЯК22 29.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае был выдан миллионный электронный больничный | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago

Фото: gubkinadm.ru

Свой электронный документ оформил пациент Ребрихинской центральной больницы, таким образом став миллионным получателем. Напомним, что Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования РФ приступило к реализации проекта  «Электронный листок нетрудоспособности» в 2017 году.

Плюсы электронных больничных, отмечают пациенты, в легкости их оформления. Не нужно стоять в организации и ждать выдачи. Медработники в свою очередь оценили простоту заполнения подобных документов, сообщают в ведомстве.

– За 9 месяцев 2021 года в Алтайском крае было выдано порядка 550 тысяч листков нетрудоспособности, и более 400 тысяч из них (75%)  – в электронном виде, – рассказывает Татьяна Петрова, управляющий Алтайским отделением ФСС РФ. – Но в скором времени этот показатель приблизится к 100%. С 1 января 2022 года Фонд социального страхования РФ будет оплачивать все пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам только на основании электронного листка. Настоятельно рекомендуем медицинским организациям и работодателям, которые еще не работают с ЭЛН, оперативно включиться в проект, чтобы обеспечить всем жителям Алтайского края возможность вовремя получать положенные выплаты.

Справка: На сегодняшний день электронные больничные листы в Алтайском крае выдают 183  медицинские организации. Это 80% от общего количества медорганизаций, имеющих право на экспертизу временной нетрудоспособности. 99% работодателей региона (12178 организаций) подключились к проекту ЭЛН и принимают у своих работников электронные листки нетрудоспособности. 

rubtsovskmv.ru

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