Рубцовск: Музыканты Рубцовска приняли участие в творческом марафоне «Соседи» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: bravo.rubtsovsk.org

26 сентября творческие коллективы города Рубцовска поучаствовали в краевом марафоне дней культуры «Соседи». Артисты выступили в культурном центре Волчихинского района с концертной программой «Какая песня без баяна».

Участие в марафоне приняли заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края народный хор «На просторах Алтая» и народный ансамбль «Яр Марка» под руководством Павла Токарева, сообщает Управление культуры, спорта и молодежной политики Рубцовска.

Для жителей села Волчиха в исполнении рубцовских артистов прозвучали песни о безграничных просторах Родины, аутентический фольклор, стилизованные народные произведения, инструментальные наигрыши в оригинальных обработках.

Свою благодарность творческим коллективам выразила заведующая отделом по культуре и делам молодежи администрации Волчихинского района Елена Митюхина. Музыкантам вручили благодарственные письма и небольшие сувениры.

Концертная программа марафона является одним из мероприятий проекта, направленного на сохранение русской народной певческой культуры «В русской песне – народная жизнь!». Инициатором стал победитель конкурса на получение грантов губернатора Алтайского края в сфере культуры в 2021 году.

Справка: марафон Дней культуры муниципальных образований Алтайского края «Соседи» впервые провели в 2017 году в честь 80-летия региона.

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