ГОРНЯК22 29.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Комплексном центре Рубцовска работает детская швейная мастерская | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago

Фото kcson-rubcovsk.altai.socinfo.ru

В Комплексном центре социального обслуживания населения города Рубцовска есть много программ для ребят с ОВЗ. Одна из них – швейная мастерская “Лоскуток”, оснащенная в рамках реализации комплекса мер “Первые шаги в будущее”.

В мастерской подростки и молодые рубцовчане с инвалидностью постигают доступные профессиональные навыки. Обучение кройке и шитью служит комплексным тренировочным упражнением, когда ребята могут не только воплотить свою идею в жизнь, но и отрабатывают практические навыки, развивают моторику. Мягкие игрушки, именные салфетки, чехлы для телефонов, декоративные подушечки, прихватки и многое другое – как правило, воспитанники сами придумывают декор, подбирают нужные по цвету и качеству материалы.

“Освоение технологических знаний, культуры труда, овладение трудовыми и специальными умениями, сопоставление объема труда с личностными особенностями – всё это развивает индивидуальную особенность к самостоятельному поиску, анализу результатов деятельности, способствует воспитанию бережливости, целеустремленности, ответственности. Дети чувствуют себя значимыми, саморазвивающимися”, – отмечает специалист по социальной работе отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями Марина Аполлон.

Фото: kcson-rubcovsk.altai.socinfo.ru

ГОРНЯК22 29.09.2021

ГОРНЯК22 29.09.2021

 

rubtsovskmv.ru

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