ГОРНЯК22 29.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: Молодежь Рубцовска приглашают на «Эстафету поколений» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago

Фото: pnzgu.ru

Всероссийский проект «Эстафета поколений» направлен на возрождение традиций наставничества, укрепление связи между людьми разных возрастных групп. Как поясняют организаторы, основная цель «Эстафеты» – выстраивание работы ветеранского сообщества по передаче традиционных российских ценностей молодому поколению через системную постоянную наставническую деятельность.

Команда проекта вместе с партнерами проводит следующие конкурсы:

– Всероссийский конкурс мотиваторов и видеороликов «Герои, живущие рядом» для молодежи России;
– Всероссийский фотоконкурс «Глазами наставника»;
– Всероссийский конкурс на лучшего ветерана-наставника «ОПЫТ.ЭСТАФЕТА.БУДУЩЕЕ».

Подробности о конкурсных программах и условии участия размещены на сайте проекта.

Справка: Проект «Эстафета поколений» реализуется с 2016 года при поддержке Общественной палаты России, ФГБУ «Роспатриотцентр» и Фонда президентских грантов.

rubtsovskmv.ru

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