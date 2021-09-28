Рубцовск: Молодежь Рубцовска приглашают на «Эстафету поколений» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: pnzgu.ru

Всероссийский проект «Эстафета поколений» направлен на возрождение традиций наставничества, укрепление связи между людьми разных возрастных групп. Как поясняют организаторы, основная цель «Эстафеты» – выстраивание работы ветеранского сообщества по передаче традиционных российских ценностей молодому поколению через системную постоянную наставническую деятельность.

Команда проекта вместе с партнерами проводит следующие конкурсы:

– Всероссийский конкурс мотиваторов и видеороликов «Герои, живущие рядом» для молодежи России;

– Всероссийский фотоконкурс «Глазами наставника»;

– Всероссийский конкурс на лучшего ветерана-наставника «ОПЫТ.ЭСТАФЕТА.БУДУЩЕЕ».

Подробности о конкурсных программах и условии участия размещены на сайте проекта.

Справка: Проект «Эстафета поколений» реализуется с 2016 года при поддержке Общественной палаты России, ФГБУ «Роспатриотцентр» и Фонда президентских грантов.

rubtsovskmv.ru