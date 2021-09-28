Рубцовск: «Дни образования и науки на Алтае-2021»: Современные цифровые технологии от детского сада до ВУЗа | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Asi.ru

Форум «Дни образования и науки на Алтае-2021», который прошел в середине сентября в Барнауле – это совокупность лекций, семинаров, мастер-классов для педагогов по самым современным направлениям в сфере образования.

Агентство стратегических инициатив и Национальный союз предприятий индустрии учебного оборудования, средств обучения и поставщиков образовательных организаций провели в рамках форума выставку-конференцию «Технологии в образовании. Сделано в России». Перед педагогами Сибирского федерального округа новые технологии демонстрировали более 30 экспертов и представителей российских предприятий-изготовителей учебного оборудования.

«На выставке представлена продукция компаний, которые производят инновационные продукты и пользуются спросом в России и за рубежом. Например, искусственные спутники, которые дети запускают в космос. С их помощью они отслеживают ситуацию с несанкционированными свалками и незаконной вырубкой леса. Также здесь есть продукты сферы нейротехнологий. Все средства обучения поставляются с комплектом методических и дидактических материалов для работы педагога», – рассказала президент Национального союза предприятий индустрии учебного оборудования, средств обучения и поставщиков образовательных организаций Ирина Егорова.

Для педагогов, прибывших на форум, было ценно получить новые знания, увидеть новое оборудование, пообщаться напрямую с разработчиками и получить методические пособия. Мастер-классы для участников форума проходили по трем тематическим секциям: «Детский сад», «Школа» и «Колледж».

Например, компания BELSI, в работе секций «Школа» и «Колледж», продемонстрировала образовательные наборы «Интернет вещей» и «Кухня Учителя». Комплекс «Кухни» совмещает в себе место для хранения материалов и доску для письма, которая оснащена всеми элементами современного класса (доска, интерактивная доска, проектор). Стеллаж состоит из модулей, которые можно адаптировать под любую конфигурацию класса. Также у этой практичной конструкции имеется выдвижная нижняя часть, которая позволит школьникам с низким ростом легко дотянуться до верха доски. Или можно эту функцию использовать для общего фото.

Фото: belsikids.ru

Традиционно большой интерес у участников конференции вызвали такие направления как «Робототехника» и «Космонавтика».

В секции «Детский сад» особое внимание было уделено особенностям организации развивающей среды для детей раннего и дошкольного возраста. Здесь компания «Бабашки» рассказала об уникальных игровых юнит-блоках, которые можно использовать как дома, так и в детском саду. «Бабашки» по размеру больше других кубиков, это не облегченные пластиковые детали, они обладают живым весом, что позволяет ребенку испытывать мышечное напряжение и особую радость от строительства. Ведь при моделировании дети могут создать постройку в рост и действовать внутри созданного пространства.

Фото: www.facebook.com/unitblock

Также неподдельный интерес у участников вызвала «Сиреневая студия» – это детская мультстудия, которая позволяет создавать мультфильмы в технике stop motion. Из нескольких отдельных снимков получается кинолента. Есть предпросмотр, чтобы ребенок сразу видел результат своего труда. В широком смысле такая визуализация призвана связать программу обучения с цифровой индустрией.

Подводя итог – хочется отметить, что форум получился действительно масштабным и многогранным. По сообщению Altapress.ru – более 2000 педагогов со всей России приняли участие в «Днях образования и науки на Алтае», еще около 10 тысяч подключились дистанционно.

rubtsovskmv.ru