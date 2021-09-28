ГОРНЯК22 29.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске немного потеплеет: погода на 28 сентября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
18 часов Ago

Фото: ec.net.ua

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 28 сентября, немного потеплеет. А теперь подробнее.

В Алтайском крае преимущественно без осадков, в утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура +7…+12°С.

В Рубцовске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-4 м/с, порывы до 8 м/с. Температура в утренние часы +1…+4°С, днем +9…+11°С.

rubtsovskmv.ru

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