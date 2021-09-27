Рубцовск: В Рубцовске холодно, дожди и снег: прогноз погоды на неделю | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Рубцовске наступившая неделя – с 27 сентября по 3 октября – теплом не порадует. Синоптики прогнозируют понижение температуры, дожди и даже снег. Только в середине семидневки воздух прогреется до +12°С. А теперь подробнее.

27 сентября в Рубцовске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-6 м/с, порывы до 14 м/с. Температура в утренние часы -3°С, днем +6…+8°С.

28 сентября в Рубцовске ночью пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с, порывы до 11 м/с. Температура +2…+4°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный, 2-5 м/с, порывы до 8 м/с. Температура +9…+11°С, вечером +7°С.

29 сентября в Рубцовске ночью пасмурно, возможен дождь, в утренние часы возможен туман. Ветер восточный с переходом на южный, 4-6 м/с, порывы до 11 м/с. Температура +6…+8°С. Днем переменная облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный, 5-8 м/с, порывы до 15 м/с. Температура +10…+12°С, вечером +6°С.

30 сентября в Рубцовске ночью пасмурно, возможен дождь, в утренние часы возможен туман. Ветер западный с переходом на юго-западный, 2-4 м/с, порывы до 8 м/с. Температура +2…+4°С. Днем переменная облачность, возможен дождь. Ветер переменный, слабый, порывы до 6 м/с. Температура +5…+7°С.

1 октября в Рубцовске ночью пасмурно, возможен дождь, в утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный, 2-4 м/с, порывы до 9 м/с. Температура +2…+4°С. Днем переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный, 2-4 м/с, порывы до 10 м/с. Температура +5…+7°С, вечером +3°С.

2 октября в Рубцовске ночью пасмурно, возможен дождь со снегом, в утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный, слабый, порывы до 6 м/с. Температура +1…+3°С. Днем переменная облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный, 2-4 м/с, порывы до 9 м/с. Температура +4…+6°С.

3 октября в Рубцовске ночью облачно с прояснениями, предварительно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный, 2-4 м/с, порывы до 6 м/с. Температура 0…+2°С. Днем пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер западный, 2-4 м/с, порывы до 8 м/с. Температура +2…+4°С.

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