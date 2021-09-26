Рубцовск: Ремонт дорог: на Рубцовском работы подходят к концу, на Краснознаменской и Дзержинской начали укладку асфальта | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

В Рубцовске продолжается масштабный ремонт дорог, который ведет Юго-Западное ДСУ. Но одном из самых больших объектов – проспекте Рубцовском, работы вступили в завершающую стадию.

Ранее дорожники произвели демонтаж старого асфальтового покрытия и бордюрного камня, подготовку основания дорожного полотна, установку новых бордюров и обустройство нижнего, выравнивающего слоя асфальтобетона. В настоящий момент начались работы по укладке финального слоя асфальта марки ЩМА. Дело остается за малым – разравнивание грунта, установка последних ста метров бордюрного камня, обустройство примыканий и дорожная разметка.

«Работы близятся к завершению, укладку второго слоя на проспекте Рубцовском наши специалисты начали от улицы Комсомольской. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, в ближайшие дни работы по укладке асфальтобетона будут закончены», – прокомментировал происходящее начальник Юго-Западного ДСУ Игорь Левин, который побывал на объекте с проверкой.

Напомним, реконструкция проспекта Рубцовского началась в июне. Она включает в себя капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, обустройство тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, а также установку дорожных знаков и разбивку газонов. Стоимость контракта составляет более 71 миллиона рублей. Общая протяженность асфальтобетонного покрытия составит 2600 метров, площадь тротуаров – более четырех тысяч квадратных метров, газона – более трех тысяч. Проектом предусмотрено обустройство трех остановочных павильонов.

На улицах Краснознаменской и Дзержинского ремонт дорог находится в активной фазе. На Краснознаменской работы по обустройству основания дорожного полотна подошли к концу, специалисты ЮЗДСУ занимаются укладкой первого, выравнивающего слоя асфальта. Приступили к асфальтированию и на улице Дзержинского, параллельно с этими работами на другом участке идет подготовка основания. Отметим, что ремонт этих двух улиц отличается конструктивом до сих пор не применявшемся в Рубцовске – демонтаж старого асфальта и выработка грунта ведется на глубину 40 сантиметров, после чего основание отсыпается щебнем и уплотняется. Такая дорога должна прослужить дольше обычного.

Кроме того, ремонт Краснознаменской и Дзержинского ведется по технологии, которая в последние годы в городе начинает становиться традиционной. Здесь также, как на Рубцовском, Гражданском и Блынского, подрядчик – Юго-Западное ДСУ – выполнит обустройство бордюров, тротуаров, примыканий, парковок и дорожных знаков.

«В 2021 году, в Рубцовске, благодаря вниманию руководства региона объем по ремонту дорог, выполняемый нашим предприятием, стал беспрецедентным. Все работы идут в соответствии с утвержденным графиком и будут закончены в срок, предусмотренный контрактами и с надлежащим качеством», – подчеркнул начальник ЮЗДСУ Игорь Левин.

rubtsovskmv.ru