ГОРНЯК22 25.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago

Фото: pbs.twimg.com

С 24 по 25 сентября  в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

“Напоминаем водителям, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии влечет лишение права управления транспортным средством на срок от 18 до 24 месяцев и штраф в размере 30​ 000 рублей”, – добавляют в ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский”.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото: pbs.twimg.com С 24 по 25 сентября  в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять водителей, управляющих...
Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото: pbs.twimg.com С 24 по 25 сентября  в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять водителей, управляющих...
Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото: pbs.twimg.com С 24 по 25 сентября  в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять водителей, управляющих...
Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото: pbs.twimg.com С 24 по 25 сентября  в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять водителей, управляющих...

Читать по теме:

ВТОПЕ: