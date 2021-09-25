Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С 24 по 25 сентября в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

“Напоминаем водителям, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии влечет лишение права управления транспортным средством на срок от 18 до 24 месяцев и штраф в размере 30​ 000 рублей”, – добавляют в ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский”.

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