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Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото: pbs.twimg.com С 24 по 25 сентября  в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять водителей, управляющих...
Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото: pbs.twimg.com С 24 по 25 сентября  в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять водителей, управляющих...
Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото: pbs.twimg.com С 24 по 25 сентября  в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять водителей, управляющих...
Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото: pbs.twimg.com С 24 по 25 сентября  в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять водителей, управляющих...
Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото: pbs.twimg.com С 24 по 25 сентября  в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять водителей, управляющих...

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