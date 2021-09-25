Рубцовск: В школах Алтайского края проведут «Урок цифры» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Традиционно ежегодный Урок цифры проведут в этом году с 27 сентября по 10 октября. Тема Урока 2021 – «Искусственный интеллект в образовании». На занятиях дети узнают, как помогает ИИ в работе и в жизни и многое другое. В ходе практической части школьники смогут почувствовать себя в роли изобретателей и самостоятельно создать умного помощника, отмечают в Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края.

«Урок цифры» будет состоять из теории и практики. Практическая часть представлена тренажерами заданий разного уровня: «Уровень для начинающих испытателей» для 1-4 классов; «Уровень для опытных испытателей» для 5-8 классов, а также «Уровень для закаленных профессионалов» – 9-11 классов.

«Традиционно сотрудники Минцифры Алтайского края проведут серию открытых уроков для школьников Алтайского края, на которых простым и доступным языком расскажут об искусственном интеллекте, его применении в повседневной жизни, а также о том, как ИИ-технологии меняют привычные профессии уже сегодня. Проведение аналогичных мероприятий играет значимую роль в подготовке кадров, формировании их компетенций, выборе профессии. «Урок цифры» завоевал любовь школьников региона, дети с особенным интересом ждут новых тем и оставляют после них положительные отзывы, поскольку узнают мир цифровых технологий с практической стороны», – отметил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

Мероприятие организовано автономной некоммерческой организацией «Цифровая экономика», Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, а также Министерством просвещения России.

Справка: проект «Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Занятия на тематических тренажерах проекта проводятся в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп: учащихся младшей, средней и старшей школы. Методические материалы уроков остаются в доступе на сайте проекта и охватывают широкий круг тематик: алгоритмы, кодирование, командная разработка, безопасность в Интернете, управление проектами, искусственный интеллект, машинное обучение, персональные помощники, сети и облачные технологии, большие данные, беспилотный транспорт, нейросети и коммуникации, приватность в цифровом мире.

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