ГОРНЯК22 25.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске начал свою работу образовательный форум «Территория ответственности» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago

Фото Веры Брюхановой / Местное время

Сегодня, 24 сентября, в Рубцовском драматическом театре состоялось торжественное открытие Пятого краевого молодёжного образовательного форума «Территория ответственности-2021».

Главная цель форума – развитие сообществ молодых людей с активной гражданской позицией, привлечение их в процесс участия в проектной, грантовой деятельности и гражданских инициативах. Однако, участие в форме принимают не только студенты и школьники, но и работающая молодёжь Рубцовска, а также предприниматели, сотрудники культурно-досуговых учреждений и все, кто желает научиться чему-то новому.

Образовательная программа форума разделена на пять направлений: «Проектный подход. Старт», «Проектный подход. Рост», «Предпринимательская среда», «Молодёжный актив», «Творческая лаборатория». Руководителями площадок являются ведущие эксперты регионального и федерального уровней:

  • Екатерина Фоминых, г. Новосибирск (педагог по вокалу Академии Игоря Крутого, ученица члена академии Grammy Карины Купер);
  • Геннадий Осташов, г. Барнаул (член Союза дизайнеров России, художник по костюму Государственного молодёжного ансамбля песни и танца «Алтай», финалист международного конкурса дизайнеров «Русский силуэт»);
  • Марина Вольных, г. Рубцовск (руководитель Образцового детского хореографического коллектива Алтайского края «Жар-птица», член международного совета по танцу CID UNESCO);
  • Артём Затолокин, г. Москва (предприниматель, руководитель Сreative work hub, организатор Вечер.Пятница.StartUP, креативный бизнес-продюсер);
  • Виктория Басова, г. Барнаул (методист КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин», член АКОО «Центр социальных стратегий»);
  • Денис Матис, г. Барнаул (кандидат психологических наук, член Совета АОО «Международный союз немецкой культуры», эксперт Общественной палаты Алтайского края», президент АК ОФ «Молодёжный Фонд Алтая»);
  • Наталья Масленникова, г. Новокузнецк (предприниматель, собственник Регионального тренингового центра «Фокс», телеведущая);
  • Татьяна Буканович, г. Рубцовск (директор Городского благотворительного фонда «Развитие», эксперт Фонда Президентских грантов, инициатор создания и координатор деятельности Алтайского альянса фондов местных сообществ);
  • Лариса Эдокова, г. Барнаул (директор КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин», руководитель АКОО «Центр социальных стратеги», эксперт Фонда Президентских грантов);
  • Андрей Свищо, г. Рубцовск (юрист, аттестованный налоговый консультант 2-ой категории, один из учредителей СО АНО «Образование. Результат. Качество»).

Форум состоит из двух этапов. В первый день, 24 сентября, на базе учреждений культуры будут работать отдельные площадки, на каждой из них определят до 10 лидеров команд. Обязательными критериями станут наличие проекта и активное участие в практических заданиях. В приоритете будут сотрудники некоммерческих организаций. С 25 по 26 сентября руководители площадок будут работать непосредственно с лидерами команд над развитием их проектов.

По итогам форума каждый участник получит сертификат, подтверждающий прохождение образовательной программы.

Фото: Вера Брюханова / Местное время

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rubtsovskmv.ru

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