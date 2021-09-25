Рубцовск: Стартовала девятая Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» в девятый раз открывает приём представлений на награждение граждан. Инициатива направлена на выявление в субъектах Российской Федерации примеров героических и отважных поступков, неравнодушного отношения к людям, нуждающимся в помощи и поддержке; мужественного преодоления трудных жизненных ситуаций; способности и готовности бескорыстно прийти на помощь людям; примеров социально значимых волонтёрских и добровольческих решений.

Проект реализуется Фондом социально-культурных инициатив при поддержке Минпросвещения России. К инициативе также присоединяются детские и молодежные общественные объединения – РДШ и ЮНАРМИЯ.

Прием представлений на награждение ведется в электронном виде на официальном сайте проекта. Подать заявки можно до 1 декабря.

За восемь лет реализации проекта нагрудным знаком и символом «Горячее сердце» награждены 1186 лауреатов. Каждый год также в свет выходит Почётная книга «Горячее сердце», где описаны истории всех обладателей награды.

В 2021 году в адрес оргкомитета поступило 1323 представления на награждение из 83 регионов Российской Федерации и 6 зарубежных стран. Лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце – 2021» с международным участием стали 166 человек (пятеро из них посмертно) и 15 общественных организаций и объединений. В это число вошли 9 лауреатов из зарубежных стран.

В мае 2021 года состоялась торжественная церемония награждения, участие в которой принял и представитель Алтайского края.

Максима Павлова, школьника из Быстроистокского района, наградили в Зале Славы Музея Победы в Москве. Он получил нагрудный знак «Горячее сердце» за личное мужество в чрезвычайных ситуациях.

В 2019 году юный герой, рискуя жизнью спас из горящего дома инвалида второй группы. Максиму не только удалось вытащить через оконную раму соседа (который находился без сознания из-за угарного газа) и осторожно вынести его на свежий воздух, но и предотвратить еще больший пожар.

Вернувшись снова в задымленную постройку, Максим сильно рискуя, вытащил на улицу газовый баллон и отнёс на безопасное расстояние, избежав взрыва газа и более серьезных последствий возгорания.

Подвиг героя высоко оценили и в регионе. Максим Павлов был награжден нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС». А в марте 2020 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил ему медаль «За честь и мужество».

Справка. Проект реализуется с ноября 2013 года Фондом социально-культурных инициатив под председательством Светланы Медведевой совместно с Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Министерством обороны Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка, Следственным комитетом Российской Федерации, Россотрудничеством, Росмолодёжью, Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников», Всероссийским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия», а также общественными организациями.

Основная цель – чествование детей и молодёжи в возрасте до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедших на помощь людям или преодолевших трудные жизненные ситуации.

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с Министерством образования и науки Алтайского края

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