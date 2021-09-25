Рубцовск: В Алтайском крае начался прием заявок на «КиноДебют» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: altaikinofest.ru

27 октября состоится краевой конкурс видеоконтента «КиноДебют». Он проводится с целью продвижения киноискусства, обмена опытом и идеями между создателями любительского кино, а также оказания поддержки творческой молодежи в сфере кинематографа.

Подобные конкурсы, считают организаторы, стимулируют творческую активность в области мультимедийного искусства. К участию в «КиноДебюте» допускаются творческие студии, частные предприятия, а также самостоятельные авторы, поясняет Министерство культуры Алтайского края.

Конкурс проводят по номинациям: «Игровой фильм», «Неигровой фильм», «Музыкальный клип», «Анимация», и отдельная спецноминация на тему 85-летия Алтайского края.

Победителям и лауреатам в номинациях будут вручены дипломы и специальные призы. Конкурсные работы разместят на сайте Алтайского государственного Дома народного творчества и в социальных сетях.

Подать заявку на участие можно до 24 октября. Подробная информация о конкурсе, порядке проведения и требованиях содержится в приложении.

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