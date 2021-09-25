Рубцовск: В Алтайском крае сформировали афишу Всероссийского Шукшинского кинофестиваля | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

С 28 сентября по 2 октября в Алтайском крае пройдут Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» и XXIII Шукшинский кинофестиваль.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой организаторы отказались от всех массовых уличных мероприятий – «красной дорожки», программы на горе Пикет, гуляний в Сростках. Фестивальные мероприятия пройдут на закрытых площадках, где можно регулировать количество зрителей, с учетом разрешенной 50-процентной наполняемости залов.

Так, торжественное открытие фестиваля состоится 28 сентября в Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина. Закрытие Шукшинских дней и подведение итогов Шукшинского кинофестиваля пройдет 1 октября на площадке Городского Дворца культуры Бийска. В библиотеках будут проходить творческие встречи с писателями.

В этом году Шукшинский кинофестиваль состоит из двух конкурсных программ. Зрителям представят 11 полнометражных художественных фильмов: драма «Блокадный дневник» (режиссер Андрей Зайцев), фильм «История одной картины» (режиссер Руслан Магомадов), «Белый снег» (режиссер Николай Хомерики), «Потанцуй со мной» (режиссер Никандр Федоров), «Архипелаг» (режиссер Алексей Тельнов), картина «Двое видели козу» (режиссер Андрей Носков), «Последняя «Милая Болгария» (режиссер Алексей Федорченко), «Земля Эльзы» (режиссер Юлия Колесик), «Не называй меня Вася» (режиссер Альфия Шакирзянова), «На дальних рубежах» (режиссер Максим Дашкин), «Кроличья лапа» (режиссер Нана Джорджадзе). Откроют кинофестиваль фильмом «Земля Эльзы», его показ и творческая встреча со съемочной группой состоится 28 сентября в 20 часов в кинотеатре «Мир».

Также в рамках Шукшинского кинофестиваля пройдет конкурсный показ короткометражных фильмов. Организаторами рассмотрено около 140 заявок из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В афишу мероприятия вошло около 20 работ.

Конкурсные показы всех программ пройдут в барнаульских кинотеатрах «Премьера», «Пионер», сети «Киномир», в кинозалах учреждений культуры в селах Поспелиха, Романово, Кулунда, Благовещенка, Завьялово, Родино, Ключи, Смоленское и городах Алейске, Славгороде, Змеиногорске, Заринске, Яровое, Камне-на-Оби, Бийске.

rubtsovskmv.ru