ГОРНЯК22 25.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: Минпросвещения расскажет, как защитить детей на дороге | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago

Фото instagram.com

Сегодня, 24 сентября в 22:00 (время местное) состоится Всероссийское открытое родительское собрание. Тема – профилактика дорожно-транспортного травматизма. Мероприятие будет проходить в рамках Недели безопасности дорожного движения.

Трансляция родительского собрания будет происходить в официальном аккаунте Министерства просвещения Российской Федерации в социальных сетях.

“Гости эфира расскажут, как много детей сегодня попадает в ДТП, по чьей вине это происходит и можно ли избежать печальных последствий. Эксперты заострят внимание на средствах индивидуальной мобильности и объяснят, чем могут быть опасны электросамокаты, гироскутеры, сегвеи и моноколёса”, – сообщают в ведомстве.

Гостями этого Открытого родительского собрания станут:

  • Юлия Костыряченко – заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Российской Федерации;
  • Олег Понарьин – заместитель начальника ГУОБДД МВД России, генерал-майор полиции;
  • Султан Жанказиев – директор Академии интеллектуальных транспортных систем в автомобильно-дорожном комплексе Российского университета транспорта, член Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения;
  • Денис Загарин – заместитель генерального директора Центра испытания “НАМИ”.

Справка: Всероссийские открытые родительские онлайн-собрания проводятся Институтом воспитания РАО при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации” национального проекта “Образование”.

rubtsovskmv.ru

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