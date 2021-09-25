Рубцовск: В Рубцовске открыт новый театральный сезон | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

26 сентября в Рубцовске открывается новый театральный сезон. Театр кукол имени А.К.Брахмана представит интерактивный спектакль “Куклы тоже ходят в школу”.

“Это событие воспринимается еще более значительно в свете завершения реконструкции здания и благоустройства прилегающей территории. Поэтому театральное действо пройдет не только внутри помещения, но и в так называемом “зеленом театре” на открытой площадке. Дети станут не только зрителями, но и участниками театрального действа”, – сообщает пресс-служба городского управления культуры и спорта.

Это будет 57-ой театральный сезон для театра кукол им. А. К. Брахмана. По информации организаторов, после спектакля зрители смогут сделать фото на память с куклами и артистами театра.

Спектакль традиционно пройдет дважды: в 11:00 и 12:30. О наличии билетов можно узнать по телефону: 5-96-39.

rubtsovskmv.ru