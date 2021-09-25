Рубцовск: Центральная городская библиотека – победитель федерального конкурса на создание модельных библиотек | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: biblrub.ru

Интересно, с чего начинается библиотека? Как театр начинается с вешалки. А библиотека? Рубцовчане сегодня точно могут ответить – Центральная городская библиотека начинается с площади! Ведь обновленную территорию перед библиотекой горожане нарекли не иначе как Библиотечная площадь. Такое обновление радует глаз. Но еще большую радость доставляет то, что в рамках реализации нацпроекта «Культура», Центральная городская библиотека стала победителем федерального конкурса на создание модельных библиотек. И в 2022 году в числе 239 учреждений в 78 субъектах страны будет и наша библиотека.

На преобразования из федерального бюджета будет выделено 10 млн рублей. Значительные изменения ожидаются в интерьере, где за основу дизайн-проекта взята идея создания комфортного, светлого, современного пространства для интеллектуального и творческого развития горожан. Как сообщает сайт БИС, после модернизации нас встретит обновленная и наполненная новыми книгами, электронными ресурсами и современными технологиями библиотека, где читателям будут предложены новые форматы проведения досуга. Будут представлены дополнительные возможности получения знаний, впечатлений, положительных эмоций от встреч с интересными людьми, книгами, музыкой, живописью, фильмами.

rubtsovskmv.ru