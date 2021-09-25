Рубцовск: Студентов Алтайского края ждут на конгрессе «Туризм будущего – будущее туризма» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: turcongress.online

Первый международный студенческий туристический конгресс состоится с 21 по 22 октября 2021 года в формате онлайн. Мероприятие направлено на популяризацию и вовлечение в профессию туризма и гостеприимства, воспитание туристов нового поколения, а также вовлечение потенциала талантливой молодежи в проекты и программы развития страны.

Конгресс станет уникальной онлайн-платформой для профессионального диалога студентов и ведущих экспертов в области туризма России и мира, сообщают в Управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Среди спикеров мероприятия – ведущая Первого канала Ирина Пудова, основатель и президент World Travel Awards Грэм Кук, чрезвычайный и полномочный посол Гренады в России Олег Фирер, актер Стивен Сигал и другие известные лидеры мировой и российской туриндустрии, представители Минобрнауки России, Ростуризма и Росмолодежи.

Двухдневный интенсив включает в себя мастер-классы, проектные сессии по развитию студенческого туризма, вебинары и дискуссии.

В ходе конгресса пройдет награждение победителей конкурса предложений студентов в Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», а также встреча с финалистами Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» и встреча с участниками экспедиции Русского географического общества «РоссиЯ-2021».

Регистрация на мероприятие и подробная программа конгресса размещена на сайте.

rubtsovskmv.ru