ГОРНЯК22 25.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчанам расскажут о правопреемстве пенсионных накоплений | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago

Фото из открытых источников/Интернет

В ходе прямого эфира на площадке Instagram гражданам расскажут о нюансах правопреемства пенсионных накоплений, а также о том, как защитить свои финансовые права. В роли спикера выступит начальник отдела организации и учета процесса инвестирования отделения Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Александр Гусев. Ведущей эфира станет главный специалист-эксперт группы по взаимодействию со средствами массовой информации Кира Собко, сообщает Пенсионный фонд Российской Федерации.

– Важно знать, что в случае смерти гражданина, средства его пенсионных накоплений, сформированные в системе обязательного пенсионного страхования, могут быть выплачены его правопреемникам, – поясняет Александр Гусев.

Онлайн-встреча состоится 29 сентября в 11 часов на площадке Instagram.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото: pbs.twimg.com С 24 по 25 сентября  в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять водителей, управляющих...
Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото: pbs.twimg.com С 24 по 25 сентября  в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять водителей, управляющих...
Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото: pbs.twimg.com С 24 по 25 сентября  в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять водителей, управляющих...
Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото: pbs.twimg.com С 24 по 25 сентября  в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять водителей, управляющих...
Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске пройдут рейды против пьянства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото: pbs.twimg.com С 24 по 25 сентября  в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять водителей, управляющих...

Читать по теме:

ВТОПЕ: