Рубцовск: Рубцовчанам расскажут о правопреемстве пенсионных накоплений | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В ходе прямого эфира на площадке Instagram гражданам расскажут о нюансах правопреемства пенсионных накоплений, а также о том, как защитить свои финансовые права. В роли спикера выступит начальник отдела организации и учета процесса инвестирования отделения Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Александр Гусев. Ведущей эфира станет главный специалист-эксперт группы по взаимодействию со средствами массовой информации Кира Собко, сообщает Пенсионный фонд Российской Федерации.

– Важно знать, что в случае смерти гражданина, средства его пенсионных накоплений, сформированные в системе обязательного пенсионного страхования, могут быть выплачены его правопреемникам, – поясняет Александр Гусев.

Онлайн-встреча состоится 29 сентября в 11 часов на площадке Instagram.

rubtsovskmv.ru