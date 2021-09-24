Рубцовск: В Рубцовске мужчину избили и скинули в водопроводный колодец | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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По данным следствия, преступление произошло в конце мая текущего года. Ночью двое рубцовчан – двадцати двух и девятнадцати лет – находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли в дом к девушке одного из них. В гостях между возлюбленными возник конфликт, и парень решил “вразумить” свою половинку через физическое насилие.

За девушку вступился её отец, на что обвиняемый начал его избивать. Видя происходящее, к драке подключился второй гость. После этого обвиняемые и потерпевший решили сходить за спиртным. Однако, по пути в магазин, молодые люди сбросили мужчину в водопроводный колодец и закрыли бетонную крышку. От полученных телесных повреждений 41-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

“Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)”, – сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

Обвиняемые признали свою вину в содеянном. В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.

rubtsovskmv.ru