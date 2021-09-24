Рубцовск: Психологи-педагоги окажут бесплатную помощь семьям Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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КГБУ «Алтайский краевой центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи» предоставит гражданам возможность получить бесплатную высококвалифицированную помощь. Услугой могут воспользоваться родители, воспитывающие детей от рождения до 18 лет, а также люди, желающие принять на воспитание в семью ребенка оставшегося без попечения.

По сведениям Алтайского краевого центра, квалифицированные педагоги-психологи и учителя-логопеды могут проконсультировать родителей в вопросах воспитания и развития ребенка, информации о своих правах, а также о правах детей в сфере образования.

Для тех, кто по какой-то причине не может лично присутствовать на встрече со специалистом, доступны консультации в режиме on-line. Родители, проживающие вне пределов транспортной доступности площадок проекта, граждане пенсионного возраста, инвалиды первой и второй групп, а также родители, являющиеся единственным законным представителем ребенка дошкольного возраста, не обучающегося в образовательной организации, также имеют право на выездную консультацию работников Центра.

Список консультационных площадок и вся необходимая информация о проекте представлена на сайте Алтайского краевого центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

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