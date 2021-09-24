ГОРНЯК22 25.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: Школьники Рубцовска открыли свой город заново | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago

Фото: rubadm.ru

21 сентября в Рубцовске для учащихся старших классов прошёл образовательный квест “Познай свой город за 60 минут”. Мероприятие было организовано специалистам Дворца культуры “Тракторостроитель” в игровой форме.

“Суть квеста заключалась в том, чтобы рассказать юным школьникам про город Рубцовск, про историю, искусство, архитектуру и спорт нашей малой родины”, –добавляют в пресс-служба учреждения культуры.

В ходе квеста школьники посетили тематические станции, узнавая новое об уже знакомых местах Рубцовска и выполняли творческие задания. Всего станций было четыре: историческая, архитектурная, творческая и спортивная.

Также на мероприятии ребята смогли увидеть выступления Заслуженного коллектива Алтая образцового ансамбля современного танца “Серпантин”.

rubtsovskmv.ru

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