Рубцовск: Всемирный день без автомобиля | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: solreg.ru

22 сентября во многих странах отметили Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day). Цель его проведения – пропаганда пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта. Главный девиз дня: «Город как пространство для людей, пространство для жизни». Этот день – еще одно напоминание обществу о вреде чрезмерного распространения автомобилей для природы и человека.

История Дня:

В 1973 году в Швейцарии, в период всемирного топливного кризиса, власти страны впервые призвали граждан отказаться от машин на четыре дня.

В 1997 году к акции присоединилась Великобритания. В 1998 году – Франция.

2005 год – первым городом России, присоединившимся к всемирному флешмобу, стал Белгород. За ним акцию поддержал Нижний Новгород.

Москва влилась в движение без автомобиля в 2008 году. С тех пор столичная акция проводится ежегодно, по традиции в этот день снижают в два раза стоимость проезда в городском транспорте.

Екатеринбург, Казань, Самара, Санкт-Петербург, Тамбов, Уфа, Нижний Новгород, Чита – это лишь малая часть городов России, которые присоединились к акции сегодня. По приблизительным оценкам, в акции «День без автомобиля» каждый год участвуют более 100 миллионов человек в 1500 городов мира – сообщает информационный портал РИА Новости.

Масштаб акции впечатляет. На сегодняшний день идея окончательно сформировалась как экологическая: сократить использование топлива и, как результат, выброс выхлопных газов в атмосферу.

rubtsovskmv.ru