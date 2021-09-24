Рубцовск: Всемирный день без автомобиля | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: solreg.ru
22 сентября во многих странах отметили Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day). Цель его проведения – пропаганда пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта. Главный девиз дня: «Город как пространство для людей, пространство для жизни». Этот день – еще одно напоминание обществу о вреде чрезмерного распространения автомобилей для природы и человека.
История Дня:
В 1973 году в Швейцарии, в период всемирного топливного кризиса, власти страны впервые призвали граждан отказаться от машин на четыре дня.
В 1997 году к акции присоединилась Великобритания. В 1998 году – Франция.
2005 год – первым городом России, присоединившимся к всемирному флешмобу, стал Белгород. За ним акцию поддержал Нижний Новгород.
Москва влилась в движение без автомобиля в 2008 году. С тех пор столичная акция проводится ежегодно, по традиции в этот день снижают в два раза стоимость проезда в городском транспорте.
Екатеринбург, Казань, Самара, Санкт-Петербург, Тамбов, Уфа, Нижний Новгород, Чита – это лишь малая часть городов России, которые присоединились к акции сегодня. По приблизительным оценкам, в акции «День без автомобиля» каждый год участвуют более 100 миллионов человек в 1500 городов мира – сообщает информационный портал РИА Новости.
Масштаб акции впечатляет. На сегодняшний день идея окончательно сформировалась как экологическая: сократить использование топлива и, как результат, выброс выхлопных газов в атмосферу.
Рубцовск: Алтайские кардиологи обсудят вопрос помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: zdravalt.ru
24 сентября в Алтайском крае состоится конференция на тему «Практические вопросы оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в условиях пандемии COVID-19». Встреча пройдет в Кардиологическом диспансере. Участниками конференции станут ведущие специалисты в области кардиологии, терапевты, врачи скорой медицинской помощи. Свои доклады о новых методиках лечения и диагностики представят практикующие врачи кардиодиспансера, профессора Алтайского и Санкт-Петербургского университетов.
Цель предстоящего мероприятия – внедрение современных лечебных и диагностических технологий в практику кардиологов, терапевтов и других специалистов. Это позволит повысить эффективность лечебно-диагностических и профилактических мероприятий пациентам, сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края. Помимо очной встречи, конференция также пройдет в режиме онлайн.
Справка: В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе реализуется проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», основная цель которой снижение смертности от данной группы заболеваний. За время ее работы в крае открыто первичное-сосудистое отделение в Каменской ЦРБ, а также начато проведение чрескожных коронарных вмешательств в Бийске и Рубцовске. В этом году планируется закупка 188 единиц медицинского оборудования на дооснащение и переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.