Рубцовск: В рубцовском лицее открылся собственный библиотечный центр | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Краевой грантовый конкурс на поддержку школьных инициатив “Я считаю” набирает всё большую популярность в Алтайском крае. Как сообщает Министерство образования и науки региона, только в этом году участие в конкурсе приняли более чем 30 муниципалитетов, всего от образовательных учреждений было подано 83 заявки.

В конце марта текущего года были определены 64 победителя, одним из которых стал лицей №24 города Рубцовска с проектом “БиблиоIТека”. Учащиеся 11 “А” решили создать современный библиотечный центр, в котором школьники смогут не только брать книги из школьной программы, но и пользоваться информационными ресурсами национальных электронных библиотек. Также, по задумке авторов, в Центре будет оборудована зона проектно-исследовательской и коллективной предметной деятельности.

“Общая стоимость проекта составила 330 561 рубль: сумма гранта – 323 561 рубль, спонсорская помощь – 7 000 рублей. На эти средства был проведён ремонт помещения библиотеки: покрасили стены, смонтировали подвесной потолок, на пол уложили линолеум, а также закупили новую мебель (стеллажи, столы, стулья), светодиодные светильники и мультимедийное оборудование (проектор, потолочный экран)”, – пишет региональное Минобрнауки.

В период летних каникул помещение отремонтировали, установили оборудование и мебель. Все работы были завершены в августе, и сейчас, в новом учебном году, БиблиоIТека уже начала свою работу.

Справка: “Я считаю” – конкурс школьных инициатив на право получения средств из краевого бюджета для развития объектов школьной инфраструктуры, улучшения учебно-воспитательного процесса, повышения финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности учащихся старших классов. Конкурс проводится в рамках реализации подпрограммы “Развитие общего образования в Алтайском крае” государственной программы “Развитие образования в Алтайском крае”. Организатором конкурса является Министерство образования и науки региона. Максимальный размер финансовой поддержки одного школьного проекта составляет 350 тысяч рублей.

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