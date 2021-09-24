Рубцовск: Алтайские кардиологи обсудят вопрос помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: zdravalt.ru
24 сентября в Алтайском крае состоится конференция на тему «Практические вопросы оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в условиях пандемии COVID-19». Встреча пройдет в Кардиологическом диспансере. Участниками конференции станут ведущие специалисты в области кардиологии, терапевты, врачи скорой медицинской помощи. Свои доклады о новых методиках лечения и диагностики представят практикующие врачи кардиодиспансера, профессора Алтайского и Санкт-Петербургского университетов.
Цель предстоящего мероприятия – внедрение современных лечебных и диагностических технологий в практику кардиологов, терапевтов и других специалистов. Это позволит повысить эффективность лечебно-диагностических и профилактических мероприятий пациентам, сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края. Помимо очной встречи, конференция также пройдет в режиме онлайн.
Справка: В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе реализуется проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», основная цель которой снижение смертности от данной группы заболеваний. За время ее работы в крае открыто первичное-сосудистое отделение в Каменской ЦРБ, а также начато проведение чрескожных коронарных вмешательств в Бийске и Рубцовске. В этом году планируется закупка 188 единиц медицинского оборудования на дооснащение и переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.
Рубцовск: В Заринске прошло Первенство Алтайского края по ОПФ среди лыжников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото sparta-rub.ru
С 18 по 19 сентября на стадионе “Юность” города Заринска прошло Первенство Алтайского края по общефизической подготовки среди лыжников. В состязаниях приняли участие 215 спортсменов со всех городов и районов края.
Соревнования проходили по трём видам спорта: отжимание для девочек и подтягивание для мальчиков; десятискок и кросс от 1 до 3 км для всех.
Город Рубцовск представляли воспитанники спортивной школы “Спарта”. По итогам соревнований ребята заняли следующие места:
- Отжимание – 2 место – Анастасия Галушкина (девушки 2006-2007 г.р.);
2 место – Диана Борисенко (девушки 2008-2009 г.р.);
3 место – Кира Шнайдер (девочки 2010-2011 г.р.);
- Подтягивание – 1 место – Егор Бобров (юноши 2008-2009 г.р.);
- Десятискок – 1 место – Кира Шнайдер (девочки 2010-2011 г.р.);
- Кросс – 1 место – Анастасия Галушкина (девушки 2006-2007 г.р.);
Лучшие результаты воспитанников СШ “Спарта” в общем зачете:
- 1 место – Кира Шнайдер (девочки 2010-2011 г.р.);
- 1 место – Диана Борисенко (девушки 2008-2009 г.р.);
- 2 место – Анастасия Галушкина (девушки 2006-2007 г.р.);
- 2 место – Егор Бобров (юноши 2008-2009 г.р.).
Фото sparta-rub.ru