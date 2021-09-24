Рубцовск: Алтайские кардиологи обсудят вопрос помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: zdravalt.ru

24 сентября в Алтайском крае состоится конференция на тему «Практические вопросы оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в условиях пандемии COVID-19». Встреча пройдет в Кардиологическом диспансере. Участниками конференции станут ведущие специалисты в области кардиологии, терапевты, врачи скорой медицинской помощи. Свои доклады о новых методиках лечения и диагностики представят практикующие врачи кардиодиспансера, профессора Алтайского и Санкт-Петербургского университетов.

Цель предстоящего мероприятия – внедрение современных лечебных и диагностических технологий в практику кардиологов, терапевтов и других специалистов. Это позволит повысить эффективность лечебно-диагностических и профилактических мероприятий пациентам, сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края. Помимо очной встречи, конференция также пройдет в режиме онлайн.

Справка: В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе реализуется проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», основная цель которой снижение смертности от данной группы заболеваний. За время ее работы в крае открыто первичное-сосудистое отделение в Каменской ЦРБ, а также начато проведение чрескожных коронарных вмешательств в Бийске и Рубцовске. В этом году планируется закупка 188 единиц медицинского оборудования на дооснащение и переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

rubtsovskmv.ru