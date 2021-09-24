ГОРНЯК22 25.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Заринске прошло Первенство Алтайского края по ОПФ среди лыжников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago

Фото sparta-rub.ru

С 18 по 19 сентября на стадионе “Юность” города Заринска прошло Первенство Алтайского края по общефизической подготовки среди лыжников. В состязаниях приняли участие 215 спортсменов со всех городов и районов края.

Соревнования проходили по трём видам спорта: отжимание для девочек и подтягивание для мальчиков; десятискок и кросс от 1 до 3 км для всех.

Город Рубцовск представляли воспитанники спортивной школы “Спарта”. По итогам соревнований ребята заняли следующие места:

  • Отжимание – 2 место – Анастасия Галушкина (девушки 2006-2007 г.р.);
    2 место – Диана Борисенко (девушки 2008-2009 г.р.);
    3 место – Кира Шнайдер (девочки 2010-2011 г.р.);
  • Подтягивание – 1 место – Егор Бобров (юноши 2008-2009 г.р.);
  • Десятискок – 1 место – Кира Шнайдер (девочки 2010-2011 г.р.);
  • Кросс – 1 место – Анастасия Галушкина (девушки 2006-2007 г.р.);

Лучшие результаты воспитанников СШ “Спарта” в общем зачете:

  • 1 место – Кира Шнайдер (девочки 2010-2011 г.р.);
  • 1 место – Диана Борисенко (девушки 2008-2009 г.р.);
  • 2 место – Анастасия Галушкина (девушки 2006-2007 г.р.);
  • 2 место – Егор Бобров (юноши 2008-2009 г.р.).

ГОРНЯК22 25.09.2021Фото sparta-rub.ru

rubtsovskmv.ru

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