Рубцовск: В России открылась Семейная линия | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
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В России начал свою работу федеральный номер “Семейной линии”. Организатором является Ассоциация организаций по защите семьи в рамках семейно-демографического проекта “На защите семьи и детства”.
“По номеру “Семейной линии” можно получить безвозмездную социально-информационную, консультационную, юридическую и иную помощь. Линия работает ежедневно и круглосуточно”, – сообщает в своём Instagram-канале Министерство социальной защиты Алтайского края.
Семейно-демографический проект “На защите семьи и детства” поддержан Фондом президентских грантов и направлен на формирование комфортной семейной среды в регионах России через развитие сети Семейных ресурсных центров, проведение аналитической работы и оказание оперативной помощи семьям с детьми.
Федеральный номер Семейной линии – 8-800-3006-003.