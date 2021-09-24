Рубцовск: В Заринске прошло Первенство Алтайского края по ОПФ среди лыжников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото sparta-rub.ru
С 18 по 19 сентября на стадионе “Юность” города Заринска прошло Первенство Алтайского края по общефизической подготовки среди лыжников. В состязаниях приняли участие 215 спортсменов со всех городов и районов края.
Соревнования проходили по трём видам спорта: отжимание для девочек и подтягивание для мальчиков; десятискок и кросс от 1 до 3 км для всех.
Город Рубцовск представляли воспитанники спортивной школы “Спарта”. По итогам соревнований ребята заняли следующие места:
- Отжимание – 2 место – Анастасия Галушкина (девушки 2006-2007 г.р.);
2 место – Диана Борисенко (девушки 2008-2009 г.р.);
3 место – Кира Шнайдер (девочки 2010-2011 г.р.);
- Подтягивание – 1 место – Егор Бобров (юноши 2008-2009 г.р.);
- Десятискок – 1 место – Кира Шнайдер (девочки 2010-2011 г.р.);
- Кросс – 1 место – Анастасия Галушкина (девушки 2006-2007 г.р.);
Лучшие результаты воспитанников СШ “Спарта” в общем зачете:
- 1 место – Кира Шнайдер (девочки 2010-2011 г.р.);
- 1 место – Диана Борисенко (девушки 2008-2009 г.р.);
- 2 место – Анастасия Галушкина (девушки 2006-2007 г.р.);
- 2 место – Егор Бобров (юноши 2008-2009 г.р.).
Фото sparta-rub.ru