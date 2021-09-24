ГОРНЯК22 25.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: В России открылась Семейная линия | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago

Фото instagram.com

В России начал свою работу федеральный номер “Семейной линии”. Организатором является Ассоциация организаций по защите семьи в рамках семейно-демографического проекта “На защите семьи и детства”.

“По номеру “Семейной линии” можно получить безвозмездную социально-информационную, консультационную, юридическую и иную помощь. Линия работает ежедневно и круглосуточно”, – сообщает в своём Instagram-канале Министерство социальной защиты Алтайского края.

Семейно-демографический проект “На защите семьи и детства” поддержан Фондом президентских грантов и направлен на формирование комфортной семейной среды в регионах России через развитие сети Семейных ресурсных центров, проведение аналитической работы и оказание оперативной помощи семьям с детьми.

Федеральный номер Семейной линии – 8-800-3006-003.

rubtsovskmv.ru

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