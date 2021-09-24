Рубцовск: Рубцовчан приглашают попробовать свои силы в «Лиге Лекторов» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: ligalektorov.znanierussia.ru

Всероссийский конкурс «Лига Лекторов» пройдет с сентября по ноябрь 2021 года. Его проводит Российское общество «Знание». Целью мероприятия, по словам организаторов, является выявление, развитие и поощрение лекторов, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для просветительской деятельности по таким направлениям, как бизнес, наука, медиа и многое другое.

К участию в конкурсе приглашаются граждане, желающие ощутить себя настоящими лекторами, проявить ораторские навыки и побороться за ценные призы. Одно из требований – наличие среднего профессионального или законченного высшего образования, или же выдающиеся достижения в профессиональной области.

Всего конкурс разделен на несколько этапов – регистрация, дистанционные задания для участников (запись видеолекции), и очные полуфинал и финал «Лиги». Финал конкурса будет проходить в Москве.

Финалисты и победители «Лиги» получат не только звание Лектора Знания и возможность регулярно выступать в рамках мероприятий Общества по всей России, но также ценные призы от партнеров конкурса и путешествия в уникальные места на территории России, сообщает Российское общество «Знание».

«Если ты активный, амбициозный и тебе есть, что сказать аудитории, “Лига Лекторов” – прекрасная возможность заявить о себе!» – заявляют организаторы конкурса.

Участие в «Лиге» бесплатное. Подать заявку можно на сайте конкурса, там же любой желающий сможет ознакомиться с положением «Лиги Лекторов».

rubtsovskmv.ru