Рубцовск: Глава города поблагодарил руководителя рубцовского отделения «Алтайэнергосбыта» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: пресс-служба АО «Алтайэнергосбыт»

Благодарственное письмо начальнику территориального отделения «Рубцовское» АО «Алтайэнергосбыт» Вячеславу Резвову вручил заместитель главы администрации Олег Обухович. Как сообщает пресс-служба “Алтайэнергосбыта”, торжественное мероприятие состоялось в честь 15-летия энергокомпании. В письме были отмечены добросовестный многолетний труд начальника отделения, и его высокий профессионализм.

Вячеслав Резвов 27 лет работает в энергетической отрасли, из них 15 лет – в должности начальника рубцовского отделения «Алтайэнергосбыта». Под его руководством обслуживаются абоненты 7 районов Алтайского края, а также город Рубцовск. Коллектив компании предоставляет энергосервисные услуги, и обеспечивает высокие стандарты обслуживания клиентов по энергоснабжению.

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