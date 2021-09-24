Рубцовск: «АвтоСпецТехника» подарила Рубцовску остановочный павильон | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Ирина Жукова/Местное время

В Рубцовске на старое место вернулась остановка общественного транспорта “Музей”, расположенная с восточной стороны проспекта Ленина. Напомним, она была перенесена на время благоустройства общественной территории перед Центральной городской библиотекой и краеведческим музеем.

А вчера, 22 сентября, на благоустроенную посадочную площадку вернулся и остановочный павильон, оформление которого выдержано в том же стиле, что и остальная территория. Занималось этим – безвозмездно – муниципальное унитарное предприятие “АвтоСпецТехника”.

“Решили сделать такой подарок городу от нашего коллектива. Подарок скромный, но от души. Старались, чтобы он органично вписался в общую картину великолепно благоустроенной площади, был не громоздким и при этом выполнял свои функции”, – отметил директор “АСТ” Виталий Балашев.

Принимать работу и одновременно подарок рубцовских коммунальщиков приехал заместитель главы администрации города Олег Обухович.

“Этот павильон и раньше находился на остановке, но от него, честно говоря, остался один остов. Привезли его на базу, очистили, зашкурили, покрасили краской такого же цвета, что использован на покраске металлического ограждения посадочной площадки. Приобрели новый поликарбонат, зашили с трех сторон, как и положено. Раньше у него закрытой была только задняя стенка. Так как поликарбонат сотовый, в нем есть отверстия, куда могут забиваться пыль, грязь, вода. Со временем он из-за этого теряет прозрачность и становится мутным. Чтобы подобных последствий, заделали все боковые срезы шовным герметиком”, – рассказал Виталий Балашев.

Олег Обухович поинтересовался, насколько прочно закреплен павильон. Выяснилось, что это сделано при помощи винтовых свай, а это один из самых надежных способов.

Кроме того, по согласованию с администраций Центральной городской библиотеки коммунальщики временно переставили к остановочной площадке две урны, в которые люди, ожидающие общественный транспорт, теперь могут выбрасывать мусор.

“В планах – приобретение бетонных урн, покраска их в общий колер и установка на площадке. А эти урны вернем на их прежние места”, – уточнил директор “АвтоСпецТехники”.

Всего в Рубцовске более 300 остановочных павильонов, и большинство из них, к сожалению, находятся не в самом лучшем состоянии.

“Хотелось бы обратиться к неравнодушным предпринимателям. У нас много торговых центров, которые могли бы облагородить остановочные павильоны, расположенные рядом с ними. На самом деле, это не такие уж и большие денежные вложения. Зато результат виден сразу”, – сказал Виталий Балашев.

А Олег Обухович призвал горожан бережно относиться к сделанному:

“Давайте беречь наш город в целом и вот этот павильон в частности. Не захламлять, не ломать. Просто посмотрите, как красиво. Пусть останется таким же как можно дольше”.

rubtsovskmv.ru