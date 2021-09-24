Рубцовск: Центр имени М.П. Чумакова продолжает производство вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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23 сентября в средствах массовой информации распространилась новость о том, что разработчикам пришлось приостановить до конца осени выпуск вакцины от Covid-19 «КовиВак», в связи с модернизацией площадки, где производится сырье для препарата.

Однако, как пояснили в самом Центре имени Чумакова, производство вакцины на сегодняшний день продолжается. Опытно-промышленные мощности, которые использовались Центром до этого, не позволяли производить большой объем сырья. И чтобы увеличить объемы производства была проведена модернизация оборудования, которую провели в срок. Сейчас производство вакцины уже идет на новом оборудовании, которое позволит нарастить производственные мощности в 2-2,5 раза.

Таким образом, в ближайшее время «КовиВак» станет гораздо доступнее для всех россиян. Ведь спрос именно на эту вакцину оказался необычайно высоким. Объясняется это тем, что вакцина «КовиВак» Центра имени Чумакова сделана по классической методике, в отличие от предыдущих вакцин, выпущенных в России. Данный препарат содержит полноценный вирус, а не его часть. Важно, что сам вирус деактивирован (уничтожен).

rubtsovskmv.ru