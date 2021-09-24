Рубцовск: В Рубцовске прошли соревнования по северной ходьбе: фоторепортаж | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Ирина Жукова/Местное время

В минувшие выходные в Рубцовске на трассе Здоровья в районе городской набережной имени Петрова прошли сразу два соревнования по спортивному туризму в дисциплине “северная ходьба”. Они состоялись в рамках Всероссийского проекта “Спорт – норма жизни” (нацпроект “Демография”).

Надо сказать, что этот вид спорта обрел большое количество поклонников в нашем городе, и с каждым годом их число только увеличивается. Еще бы! Он очень демократичен, из специального снаряжения нужны только палочки. Вот только называют его рубцовчане все еще по-старинке: скандинавская ходьба. Хотя его официальное название именно северная ходьба.

На стартовой поляне собрались шесть команд. Три из них состязались в рамках проекта “Здоровье работающих”, реализуемого Добровольным Физкультурным Союзом России при поддержке Фонда президентских грантов. Это коллективы “Водоканал” (Рубцовский водоканал), “Спорт” (Управление культуры, спорта и молодежной политики), “Трудяги” (сборная трудовых коллективов города). Еще три покоряли дистанцию по проекту “Северная ходьба – новый образ жизни”. Это команды “Учитель” (Управление образования), “Лучшие из лучших” (Управление образования) и “Рубцовчане”.

Вне зачета на старт вышла группа “Здоровье”, в которой собрались любители северной ходьбы в возрасте от 60 лет и старше.

Со спортивным праздников участников поздравил директор СК “Торпедо” Виктор Кузьменко:

“Сегодня, благодаря энтузиастам, мы в городе делаем популярным еще один вид спорта – северную ходьбу, и эти соревнования тому доказательство. Поздравляю вас с предстоящими стартами, желаю крепкого здоровья!”

Все участники преодолевали дистанцию в два километра. Судьи наблюдали за соблюдением правил северной ходьбы. За их нарушения – например, за неправильную технику использования палочек – спортсмену начисляли штрафные баллы.

Главный судья соревнований, инструктор СК “Торпедо” Олег Еремин:

“В командных соревнованиях приняли участие шесть команд, в каждой по десять человек – пять мужчин и пять женщин. И еще более 20 человек в группе “Здоровье”. Активно развивать северную ходьбу в нашем городе мы начали недавно. Думаю, что в дальнейшем участников будет все больше и больше. Тем более, это всесезонный вид спорта, которым можно заниматься в любое время года. Хоть зимой, хоть летом”.

По итогам соревнований командные места распределились следующим образом.

“Здоровье работающих”:

1 место – “Водоканал”

2 место – “Спорт”

3 место – “Трудяги”

“Северная ходьба – новый образ жизни”

1 место – “Учитель”

2 место – “Лучшие из лучших”

3 место – “Рубцовчане”

26 сентября сборная команда Рубцовска по северной ходьбе (десять человек) отправится в Барнаул на региональные соревнования проекта “Северная ходьба – новый образ жизни”.

Фото: Ирина Жукова/Местное время

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