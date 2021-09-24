ГОРНЯК22 25.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске прошли соревнования по северной ходьбе: фоторепортаж | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago

Фото: Ирина Жукова/Местное время

В минувшие выходные в Рубцовске на трассе Здоровья в районе городской набережной имени Петрова прошли сразу два соревнования по спортивному туризму в дисциплине “северная ходьба”. Они состоялись в рамках Всероссийского проекта “Спорт – норма жизни” (нацпроект “Демография”).

Надо сказать, что этот вид спорта обрел большое количество поклонников в нашем городе, и с каждым годом их число только увеличивается. Еще бы! Он очень демократичен, из специального снаряжения нужны только палочки. Вот только называют его рубцовчане все еще по-старинке: скандинавская ходьба. Хотя его официальное название именно северная ходьба.

На стартовой поляне собрались шесть команд. Три из них состязались в рамках проекта “Здоровье работающих”, реализуемого Добровольным Физкультурным Союзом России при поддержке Фонда президентских грантов. Это коллективы “Водоканал” (Рубцовский водоканал), “Спорт” (Управление культуры, спорта и молодежной политики), “Трудяги” (сборная трудовых коллективов города). Еще три покоряли дистанцию по проекту “Северная ходьба – новый образ жизни”. Это команды “Учитель” (Управление образования), “Лучшие из лучших” (Управление образования) и “Рубцовчане”.

Вне зачета на старт вышла группа “Здоровье”, в которой собрались любители северной ходьбы в возрасте от 60 лет и старше.

Со спортивным праздников участников поздравил директор СК “Торпедо” Виктор Кузьменко:

“Сегодня, благодаря энтузиастам, мы в городе делаем популярным еще один вид спорта – северную ходьбу, и эти соревнования тому доказательство. Поздравляю вас с предстоящими стартами, желаю крепкого здоровья!”

Все участники преодолевали дистанцию в два километра. Судьи наблюдали за соблюдением правил северной ходьбы. За их нарушения – например, за неправильную технику использования палочек – спортсмену начисляли штрафные баллы.

Главный судья соревнований, инструктор СК “Торпедо” Олег Еремин:

“В командных соревнованиях приняли участие шесть команд, в каждой по десять человек – пять мужчин и пять женщин. И еще более 20 человек в группе “Здоровье”. Активно развивать северную ходьбу в нашем городе мы начали недавно. Думаю, что в дальнейшем участников будет все больше и больше. Тем более, это всесезонный вид спорта, которым можно заниматься в любое время года. Хоть зимой, хоть летом”.

По итогам соревнований командные места распределились следующим образом.

“Здоровье работающих”:

1 место – “Водоканал”
2 место – “Спорт”
3 место – “Трудяги”

“Северная ходьба – новый образ жизни”

1 место – “Учитель”
2 место – “Лучшие из лучших”
3 место – “Рубцовчане”

26 сентября сборная команда Рубцовска по северной ходьбе (десять человек) отправится в Барнаул на региональные соревнования проекта “Северная ходьба – новый образ жизни”.

Фото: Ирина Жукова/Местное время

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

 

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

ГОРНЯК22 25.09.2021

rubtsovskmv.ru

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