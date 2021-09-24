ГОРНЯК22 25.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске пасмурно и холодно: погода на 24 сентября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago

Фото: ТАСС

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 24 сентября, синоптики прогнозируют холодную погоду. А теперь подробнее.

В Алтайском крае в отдельных районах небольшие дожди, в утренние часы местами туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура +5…+10°С.

В Рубцовске пасмурно, временами слабый дождь. Ветер северо-западный, 2-4 м/с, порывы до 9 м/с. Температура +6…+8°С.

rubtsovskmv.ru

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