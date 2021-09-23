ГОРНЯК22 23.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: «Кросс нации» по-рубцовски: фоторепортаж | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago

Фото: Ирина Жукова/Местное время

В Рубцовске в субботу, 18 сентября, на Трассе здоровья состоялся Всероссийский день бега “Кросс нации-2021”. Спортивный праздник, в котором приняли участие более 450 человек из нашего города и Рубцовского района, состоялся на Трассе здоровья (район городской набережной имени Петрова, правый берег Алея).

Погода была просто замечательной: осень баловала последними теплыми деньками, поэтому настроение у участников, судей и организаторов было отличным.

“Кросс нации” начался с торжественного открытия. С ярким спортивным событием всех присутствующих на стартовой поляне Трассы здоровья поздравила заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики Лариса Янцен.

Соревнования проходили на четырех дистанциях в разных возрастных категориях: 500 м, 1, 4 и 8 км.

Самым юным участником стал четырехлетний Павел Семенцов. Он – будущий спортсмен. Совсем недавно Паша был зачислен в спортшколу “Спарта” на отделение лыжных гонок. Туда его привел дедушка Василий Гулий, сам в прошлом спортсмен-лыжник:

“С детства надо прививать, заниматься. Будем ходить на лыжи, слушать тренера. Может быть, когда-то внук станет олимпийским чемпионом. Почему бы и нет?”

Довольна своим маленьким воспитанником и тренер-преподаватель Светлана Кузьмина:

“Увидела этого мальчика, очень интересны. И, самое главное, выполняет все правильно. Вот и решила его взять. Хоть он и малыш еще, но к спорту надо приучать с раннего возраста”.

Ученицы гимназии №3 Зарина Гейер и Елизавета Старикова хоть и не занимаются спортом, но с удовольствием приняли участие в “Кроссе нации”. Они преодолели дистанцию в 1 км, и, хотя не пришли к финишу в числе первых, но стали участницами большого спортивного праздника.

“Интересно было, перед стартом не волновались. Нам понравилось”, – поделились девочки своими впечатлениями.

Для Евгения Иванова из гимназии №8 этот “Кросс нации” стал первым. И Женя сразу сумел стать серебряным призером в своей возрастной группе. Такого отличного результата помогла добиться отличная спортивная подготовка: мальчик занимается боксом.

“Трасса тяжелая, и самой трудной оказалась концовка. Обязательно буду участвовать в следующий раз, учту свои недочеты и ошибки”, – подвел итог своему забегу Евгений.

Мама Жени – Марина Иванова – пришла на соревнования, чтобы поддержать сына:

“Он рассчитывал на победу, но и второе место отличный результат. И вообще это очень хорошее мероприятие, такие праздники нужны и детям, и взрослым”.

На финише каждого атлета ждали сладкие призы и минеральная вода. Победителям и призерам вручали подарки, медали и грамоты.

По итогам соревнований победителями и призерами в своих возрастных группах стали:

2012 г.р. и младше:

1 место – Михаил Мороз, Мария Скорых
2 место – Роман Гузеев, Дарья Вебер
3 место – Сергей Маринченко, Вероника Аксенова

2011-2009 г.р.:

1 место – Руслан Чурилов, Полина Калина
2 место – Евгений Иванов, Карина Брауэр
3 место – Дмитрий Балакирев, Людмила Парамонова

2008-2006 г.р.:

1 место – Дмитрий Брежнев, Анастасия Галушкина
2 место – Егор Грабашов, Камилла Борисенко
3 место – Константин Денисов, Александра Санькова

2005-2003 г.р.:

1 место – Андрей Покатилов, Диана Желтакова
2 место – Станислав Черкасов, Ксения Пенькова
3 место – Максим Вишневский, Виктория Мумбер

2002 г.р. и старше:

1 место – Владимир Репченко, Елена Бычкова
2 место – Виктор Крафт, Любовь Шулекина
3 место – Александр Бочкарев, Алена Курочкина

Фото: Ирина Жукова/Местное время

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021

rubtsovskmv.ru

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