Рубцовск: «Кросс нации» по-рубцовски: фоторепортаж | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Ирина Жукова/Местное время

В Рубцовске в субботу, 18 сентября, на Трассе здоровья состоялся Всероссийский день бега “Кросс нации-2021”. Спортивный праздник, в котором приняли участие более 450 человек из нашего города и Рубцовского района, состоялся на Трассе здоровья (район городской набережной имени Петрова, правый берег Алея).

Погода была просто замечательной: осень баловала последними теплыми деньками, поэтому настроение у участников, судей и организаторов было отличным.

“Кросс нации” начался с торжественного открытия. С ярким спортивным событием всех присутствующих на стартовой поляне Трассы здоровья поздравила заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики Лариса Янцен.

Соревнования проходили на четырех дистанциях в разных возрастных категориях: 500 м, 1, 4 и 8 км.

Самым юным участником стал четырехлетний Павел Семенцов. Он – будущий спортсмен. Совсем недавно Паша был зачислен в спортшколу “Спарта” на отделение лыжных гонок. Туда его привел дедушка Василий Гулий, сам в прошлом спортсмен-лыжник:

“С детства надо прививать, заниматься. Будем ходить на лыжи, слушать тренера. Может быть, когда-то внук станет олимпийским чемпионом. Почему бы и нет?”

Довольна своим маленьким воспитанником и тренер-преподаватель Светлана Кузьмина:

“Увидела этого мальчика, очень интересны. И, самое главное, выполняет все правильно. Вот и решила его взять. Хоть он и малыш еще, но к спорту надо приучать с раннего возраста”.

Ученицы гимназии №3 Зарина Гейер и Елизавета Старикова хоть и не занимаются спортом, но с удовольствием приняли участие в “Кроссе нации”. Они преодолели дистанцию в 1 км, и, хотя не пришли к финишу в числе первых, но стали участницами большого спортивного праздника.

“Интересно было, перед стартом не волновались. Нам понравилось”, – поделились девочки своими впечатлениями.

Для Евгения Иванова из гимназии №8 этот “Кросс нации” стал первым. И Женя сразу сумел стать серебряным призером в своей возрастной группе. Такого отличного результата помогла добиться отличная спортивная подготовка: мальчик занимается боксом.

“Трасса тяжелая, и самой трудной оказалась концовка. Обязательно буду участвовать в следующий раз, учту свои недочеты и ошибки”, – подвел итог своему забегу Евгений.

Мама Жени – Марина Иванова – пришла на соревнования, чтобы поддержать сына:

“Он рассчитывал на победу, но и второе место отличный результат. И вообще это очень хорошее мероприятие, такие праздники нужны и детям, и взрослым”.

На финише каждого атлета ждали сладкие призы и минеральная вода. Победителям и призерам вручали подарки, медали и грамоты.

По итогам соревнований победителями и призерами в своих возрастных группах стали:

2012 г.р. и младше:

1 место – Михаил Мороз, Мария Скорых

2 место – Роман Гузеев, Дарья Вебер

3 место – Сергей Маринченко, Вероника Аксенова

2011-2009 г.р.:

1 место – Руслан Чурилов, Полина Калина

2 место – Евгений Иванов, Карина Брауэр

3 место – Дмитрий Балакирев, Людмила Парамонова

2008-2006 г.р.:

1 место – Дмитрий Брежнев, Анастасия Галушкина

2 место – Егор Грабашов, Камилла Борисенко

3 место – Константин Денисов, Александра Санькова

2005-2003 г.р.:

1 место – Андрей Покатилов, Диана Желтакова

2 место – Станислав Черкасов, Ксения Пенькова

3 место – Максим Вишневский, Виктория Мумбер

2002 г.р. и старше:

1 место – Владимир Репченко, Елена Бычкова

2 место – Виктор Крафт, Любовь Шулекина

3 место – Александр Бочкарев, Алена Курочкина

Фото: Ирина Жукова/Местное время

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