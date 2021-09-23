Рубцовск: «Кросс нации» по-рубцовски: фоторепортаж | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: Ирина Жукова/Местное время
В Рубцовске в субботу, 18 сентября, на Трассе здоровья состоялся Всероссийский день бега “Кросс нации-2021”. Спортивный праздник, в котором приняли участие более 450 человек из нашего города и Рубцовского района, состоялся на Трассе здоровья (район городской набережной имени Петрова, правый берег Алея).
Погода была просто замечательной: осень баловала последними теплыми деньками, поэтому настроение у участников, судей и организаторов было отличным.
“Кросс нации” начался с торжественного открытия. С ярким спортивным событием всех присутствующих на стартовой поляне Трассы здоровья поздравила заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики Лариса Янцен.
Соревнования проходили на четырех дистанциях в разных возрастных категориях: 500 м, 1, 4 и 8 км.
Самым юным участником стал четырехлетний Павел Семенцов. Он – будущий спортсмен. Совсем недавно Паша был зачислен в спортшколу “Спарта” на отделение лыжных гонок. Туда его привел дедушка Василий Гулий, сам в прошлом спортсмен-лыжник:
“С детства надо прививать, заниматься. Будем ходить на лыжи, слушать тренера. Может быть, когда-то внук станет олимпийским чемпионом. Почему бы и нет?”
Довольна своим маленьким воспитанником и тренер-преподаватель Светлана Кузьмина:
“Увидела этого мальчика, очень интересны. И, самое главное, выполняет все правильно. Вот и решила его взять. Хоть он и малыш еще, но к спорту надо приучать с раннего возраста”.
Ученицы гимназии №3 Зарина Гейер и Елизавета Старикова хоть и не занимаются спортом, но с удовольствием приняли участие в “Кроссе нации”. Они преодолели дистанцию в 1 км, и, хотя не пришли к финишу в числе первых, но стали участницами большого спортивного праздника.
“Интересно было, перед стартом не волновались. Нам понравилось”, – поделились девочки своими впечатлениями.
Для Евгения Иванова из гимназии №8 этот “Кросс нации” стал первым. И Женя сразу сумел стать серебряным призером в своей возрастной группе. Такого отличного результата помогла добиться отличная спортивная подготовка: мальчик занимается боксом.
“Трасса тяжелая, и самой трудной оказалась концовка. Обязательно буду участвовать в следующий раз, учту свои недочеты и ошибки”, – подвел итог своему забегу Евгений.
Мама Жени – Марина Иванова – пришла на соревнования, чтобы поддержать сына:
“Он рассчитывал на победу, но и второе место отличный результат. И вообще это очень хорошее мероприятие, такие праздники нужны и детям, и взрослым”.
На финише каждого атлета ждали сладкие призы и минеральная вода. Победителям и призерам вручали подарки, медали и грамоты.
По итогам соревнований победителями и призерами в своих возрастных группах стали:
2012 г.р. и младше:
1 место – Михаил Мороз, Мария Скорых
2 место – Роман Гузеев, Дарья Вебер
3 место – Сергей Маринченко, Вероника Аксенова
2011-2009 г.р.:
1 место – Руслан Чурилов, Полина Калина
2 место – Евгений Иванов, Карина Брауэр
3 место – Дмитрий Балакирев, Людмила Парамонова
2008-2006 г.р.:
1 место – Дмитрий Брежнев, Анастасия Галушкина
2 место – Егор Грабашов, Камилла Борисенко
3 место – Константин Денисов, Александра Санькова
2005-2003 г.р.:
1 место – Андрей Покатилов, Диана Желтакова
2 место – Станислав Черкасов, Ксения Пенькова
3 место – Максим Вишневский, Виктория Мумбер
2002 г.р. и старше:
1 место – Владимир Репченко, Елена Бычкова
2 место – Виктор Крафт, Любовь Шулекина
3 место – Александр Бочкарев, Алена Курочкина
Фото: Ирина Жукова/Местное время